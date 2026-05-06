АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики Узбекистана

Азиатский банк развития (АБР) подписал пакет финансирования на сумму 116 млн долларов с ACWA для поддержки разработки, строительства и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 300 МВт в Бухарской области Узбекистана.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом было объявлено в ходе 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

Проект направлен на ускорение перехода страны к возобновляемым источникам энергии.

Финансовый пакет включает 50 млн долларов - кредит из обычных капитальных ресурсов АБР, 41 млн долларов - средства, привлеченные от коммерческих кредиторов (АБР выступил ведущим организатором и букраннером), 25 млн долларов - финансирование из Фонда ведущей частной инфраструктуры Азии 2 (LEAP 2).

Электростанция под названием Bash 2 станет продолжением проекта Bash, софинансирование которого АБР обеспечил в 2023 году. Проект предусматривает установку 39 ветряных турбин мощностью до 8 МВт каждая, а также строительство новой подстанции напряжением 35/500 кВ.