АБР готов усилить сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленых инвестиций" и углеродных рынков

Азиатский банк развития (АБР) надеется продолжить инвестировать в энергетический сектор Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

"Мы традиционно инвестировали в энергетические сети Азербайджана и надеемся продолжить эту работу. Еще одна область, на которую, я думаю, стоит обратить внимание, - это хранение энергии. Я знаю, что правительство также рассматривает этот вопрос, и это еще одна сфера, которая может привлечь инвесторов. Третье направление, крайне важное в рамках энергетического перехода, - это энергоэффективность. И речь идет не только об энергосистемах - можно рассматривать различные отрасли, например производство цемента, где потребление энергии очень велико. Снижение выбросов за счет частных инвестиций помогает уменьшить эти риски", - заявила С. Джамал.

По ее мнению, также перспективны традиционные и нетрадиционные сферы, такие как водопользование или системы отопления, где можно значительно повысить энергоэффективность: "И наконец, говоря об инфраструктуре, нужно отметить развитие исследований и разработок, например, в области "синего" или "зеленого" водорода".

Глава представительства АБР отметила, что за более чем 25 лет банк вложил около 5,6 млрд долларов инвестиций в Азербайджан, из которых примерно 4,4 млрд долларов, около 1,2 млрд долларов инвестировали в частный сектор.

"Что касается сектора возобновляемой энергетики, вы упомянули риски и финансовые инструменты - я предпочитаю рассматривать это в пяти основных направлениях. Думаю, самое важное для инвесторов - это политика и нормативно-правовая среда. И здесь, как я считаю, позиция правительства Азербайджана очень ясна: у вас есть цель достижения нулевых выбросов к 2050 году и четкая цель - 30% возобновляемой энергии в общем производстве энергии страны", - сказала она.

С. Джамал считает, что еще одним направлением интереса являются финансовые рынки.

"Ранее упоминалось, что на местном уровне доступны пятилетние инструменты финансирования. И здесь, опять же, такие институты, как наш, могут помочь компаниям привлекать средства, например, выпуском "зеленых облигаций". Вместо того чтобы вытеснять банки, мы можем выкупать такие облигации, помогая привлекать капитал и стимулировать участие частных инвесторов.

Еще одно направление, которое лично мне интересно и над которым мы работаем совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, - это углеродное ценообразование. Упоминался механизм CBAM (углеродная корректировка на границе ЕС), и это еще одно направление, где мы можем смотреть в будущее и развивать углеродные рынки".

По ее словам, АБР рассматривает механизмы кредитного усиления для отдельных проектов: "Можем предоставлять гарантии - как это было с газовым месторождением "Шахдениз" примерно 10 лет назад, когда мы добавили их к нашему кредитному финансированию. Также можно использовать страховые продукты и залоги при проектировании проектов. И, конечно, если проект требует снижения рисков, мы можем применить специальные инструменты, включая гарантии".