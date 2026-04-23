    АБР до 2030 года вложит $5,5 млрд в энергетические проекты Казахстана

    Энергетика
    • 23 апреля, 2026
    • 12:22
    АБР до 2030 года вложит $5,5 млрд в энергетические проекты Казахстана

    Азиатский банк развития (АБР) планирует инвестиции в размере $5,5 млрд в реализацию энергетических проектов в Казахстане на среднесрочный период.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на министерство энергетики Казахстана, такая договоренность достигнута в ходе встречи министра энергетики Ерлана Аккенженова с генеральным директором АБР по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым на полях Регионального экологического саммита в Астане.

    По данным ведомства, по итогам переговоров стороны подписали Меморандум, предусматривающий реализацию 15 проектов в 2026–2029 годах.

    Отмечается, что ключевыми направлениями сотрудничества станут модернизация систем теплоснабжения, повышение энергоэффективности, снижение потерь и обновление ТЭЦ, котельных и тепловых сетей.

    "Также стороны обсудили вопросы декарбонизации, внедрения газовых решений, систем накопления энергии и цифрового управления сетями. Отдельное внимание уделено развитию электрических сетей, внедрению технологий Smart Grid и повышению устойчивости энергосистемы на фоне роста доли возобновляемых источников энергии", - подчеркивается в сообщении.

    В министерстве подчеркнули, что сотрудничество с АБР направлено на привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и укрепление энергетической безопасности страны.

