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АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане

АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане Масштаб проекта производства фотовольтанической энергии на озере Беюкшор может быть расширен на более крупных водохранилищах
Энергетика
8 июля 2020 г. 18:10
АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане

Интервью Report с главой представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариманом Маннапбековым

- Как известно,  при финансовой и технической поддержке АБР министерство энергетики Азербайджана осуществляет пилотный проект "Обмен знаниями и техническая поддержка для разработки плавающих солнечных панелей".  Расскажите пожалуйста какая работа проводится в рамках этого проекта? 

- В рамках региональной программы технической помощи, АБР финансирует проектирование и строительство пилотной установки по производству фотовольтаической энергии на озере Беюкшор. 

В марте 2020 года планировалась поездка азербайджанской делегации в европейские и азиатские страны для обмена знаниями в сфере плавающих солнечных панелей. К сожалению, из-за пандемии COVID-19 это мероприятие пришлось отложиnь и провести в более благоприятное время. 


 

- На сколько возможно, что в дальнейшем АБР выделит кредит под проект в сфере возобновляемой энергетики?

- Если поступит запрос со стороны правительства Азербайджана, АБР рассмотрит его и предложит соответствующий пакет поддержки, так как развитие возобновляемой энергетики в развивающихся странах-членах АБР является одним из приоритетов для организации. 

Более того, правительство может воспользоваться возможностью расширения указанного проектa посредством схемы госудаственно-частного партнерства (ГЧП). 

Как мы знаем участники частного сектора, обладающие соответствующим опытом, заинтересованы во вложениях в альтернативные источники энергии, в том числе в плавающие солнечные панели. АБР только, что утвердил еще один грант для наращивания институционального потенциала Центра развития ГЧП, который помимо прочего будет проводить скриннинг и отбор проектов для их реализации посредством механизмов ГЧП.


 

- Как Вы оцениваете перспективы развития альтернативной энергетики в Азербайджане и широкого применения плавающих солнечных панелей?

- АБР поддерживал и продолжает поддерживать усилия правительства по диверсификации своей энергетической структуры. До недавнего времени Азиатский банк предоставлял финансовую помощь для строительства инфраструктуры энергетического сектора, включая строительство высоковольтных линий электропередач и сетей передачи и распределения электроэнергии. 

В настоящее время АБР активно участвует в предоставлении консультативной поддержки соответствующим агентствам, отвечающим за развитие энергетического сектора. 

Например, АБР профинансировал некоторые ознакомительные поездки в Великобританию, Австралию и Германию для должностных лиц с целью  изучения лучшей международной практики в создании конкурентного рынка электроэнергии, структуры тарифов. Кроме того, ряд участников из Азербайджана принял участие в мероприятиях, финансируемых АБР, таких как ежегодные Азиатские форумы по чистой энергии и солнечной энергии. 

Если пилотный проект по производству фотовольтанической энергии  на озере Беюкшор будет успешным, масштаб этого инновационного проекта может быть расширен в регионах страны на более крупных водохранилищах.

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