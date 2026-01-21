Абдуллаев: Digital Lighthouse Award присуждена SOCAR за цифровую трансформацию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) стала единственной энергетической компанией в мире, удостоенной премии Digital Lighthouse Award в третий раз.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом сказал журналистам главный администратор по цифровизации SOCAR Мурад Абдуллаев.

По его словам, 250 компаний по всему миру были удостоены премии "Цифровой маяк" (Digital Lighthouse Award) Всемирного экономического форума. Завод SOCAR Carbamide впервые был избран членом сети "Глобальный маяк" (Global Lighthouse Network) в Азербайджане и регионе Центральной Азии, а также стал первым предприятием, получившим премию "Цифровой маяк" форума.

Абдуллаев отметил, что эта награда показывает, что систематическая цифровая трансформация в SOCAR проводится в правильном направлении.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация SOCAR осуществляется не только для внедрения проектов и технологий, но и в соответствии со стратегическими целями компании: "Среди этих целей - повышение операционной эффективности, переход к "зеленой энергии" и развитие цифровых навыков сотрудников".