Аббас Аракчи: Иран создает механизм для обхода нефтяных санкций США

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Иран работает с партнерами над созданием двусторонних механизмов по торговле нефтью для обхода санкций США.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы ведем переговоры со всеми нашими партнерами по созданию двусторонних механизмов — с теми, кто являются нашими нефтяными партнерами и с остальными. Мы знаем, что у нас есть хороший опыт в связи с предыдущими раундами санкций до СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе). Мы знаем, как такие двусторонние договоренности могут работать. Теперь мы вновь ведем переговоры, и я уверен, что мы сможем это разрешить", — отметил Аббас Аракчи.

Заместитель министра иностранных дел Ирана пояснил, что существуют "различные идеи на счет того, как сделать так, чтобы экспорт нефти Ираном мог быть продолжен".

"Во-первых, мы должны разобраться с платежной системой. Существуют разные пути для проведения платежей. С некоторыми нашими импортерами (нефти), партнерами мы пришли к двусторонним договоренностям по продаже нефти и получения за это денег. С некоторыми мы ожидаем создания европейцами Механизма специального назначения (Special purpose vehicle, SPV), поскольку, SPV может быть также использован третьими странами, не европейскими", — пояснил Аракчи.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.