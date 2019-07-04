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Глава SOCAR: Обучившиеся по стипендиальной программе 276 молодых людей занимают высокие посты в компании

276 молодых людей занимают высокие посты в SOCAR

На сегодняшний день около 300 молодых людей были привлечены к зарубежной стипендиальной программе, и более 2 000 студентов приняли участие во внутренней стипендиальной программе.

Как сообщает Report, об этом говорится поздравительном письме президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева, направленном коллективу Бакинской высшей школы нефти (БВШН) по случаю вечера выпускников.

Письмо президента компании зачитал вице-президент SOCAR Халик Мамедов.

По словам Р. Абдуллаева, стипендианты SOCAR обеспечиваются работой и жильем вне конкурса: "276 молодых людей, привлеченных к зарубежной стипендиальной программе, и 212 молодых людей, прошедших внутренние стипендиальные программы, ныне занимают высокие должности в SOCAR".

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