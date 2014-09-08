Вице-президент Еврокомиссии надеется найти решение газового спора России и Украины

Баку. 8 сентября. REPORT. AZ/ Компромиссное или промежуточное решение по газу возможно будет достигнуто по итогам трехсторонних газовых переговоров России, Украины и ЕС в октябре. Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Оттингер.

"Мы будем работать с тем, чтобы иметь компромиссное решение или промежуточное решение в октябре", — заявил Г. Оттингер на пресс-конференции в Баку в преддверии двусторонней встречи с министром энергетики Украины Юрием Проданом.

"Газпром" с 16 июня перевел "Нафтогаз" на предоплату из-за долгов, размер которых на данный момент составляет 5,3 миллиарда долларов. Камнем преткновения на газовых переговорах остается цена.

Напомним, сегодня в Баку открылась неформальная встреча министров иностранных дел и министров энергетики стран Восточного партнерства. В ней принимают участие представители шести стран-участниц программы, а также представители Еврокомиссии.