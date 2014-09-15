Американская UOP презентовала предложения по реконструкции установок бакинского НПЗ

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Американская компания UOP провела презентацию предложений по реконструкции и модернизации основных технологических установок Бакинского нефтеперерабатывающего завода им. Г.Алиева. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

По данным SOCAR, для улучшения качественных показателей НПЗ им. Г.Алиева и выпуска нефтепродуктов, отвечающих европейским стандартам, на заводе планируется осуществить ряд работ по реконструкции установок каталитического крекинга, установки ЭЛОУ АВТ-6, каталитического риформинга.

Делегация UOP побывала с визитом на предприятии и провела встречи с руководством завода. Директор завода Эльман Исмаилов в ходе встречи сообщил о задачах, поставленных перед заводом в связи с производством нефтепродуктов, отвечающих европейским стандартам. В свою очередь, делегация UOP представила свои предложения по этому вопросу.

Представители американской компании также провели презентацию по поводу характера и объема работ, которые необходимо осуществить для модернизации и реконструкции основных технологических установок НПЗ и строительства на заводе новых установок.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане функционирует два НПЗ (Azerneftyag и НПЗ им. Г.Алиева) суммарной мощностью переработки нефти в 22 млн. тонн в год. Оба завода входят в структуру компании SOCAR.