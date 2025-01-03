Экономия расхода электроэнергии на НПЗ SOCAR в Турции в 2024 году составила порядка 2%

15:40 Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, благодаря реализованным в прошлом году проектам сэкономил энергию примерно на 2% от общего энергопотребления.

Экономия расхода электроэнергии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR, активе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, благодаря реализованным в 2024 году проектам, составила порядка 2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "SOCAR Türkiye".

В 2024 году НПЗ STAR также добился значительного сокращения выбросов углекислого газа.

Проекты по экономии энергии и сокращению выбросов включали оптимизацию водородного кольца и соотношения пара и углерода в установке по производству водорода, экономию топлива за счет максимизации тепловой нагрузки в установке DCU, повышение температуры конденсата, а также экономию в системе управления конденсатоотводчиками на заводе.

"В результате НПЗ STAR заняла первое место в своей категории на 24-м конкурсе проектов по промышленной энергоэффективности (SENVER-24), организованном Министерством энергетики и природных ресурсов Турции", - подчеркивает компания.