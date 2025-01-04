СМИ: Байден может ограничить разработку морских нефтегазовых месторождений

Уходящая администрация президента США Джо Байдена планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, о новых ограничениях может быть объявлено в понедельник, 6 января. Вероятно, они затронут площадь в 625 млн акров (2,5 млн кв. км). Это станет очередным шагом администрации Байдена, направленным на борьбу с использованием ископаемого топлива и парниковыми газами.

Как отмечает издание, эта мера может оказаться долгосрочной и усложнить избранному президенту США Дональду Трампу задачу по наращиванию добычи нефти и газа в Соединенных Штатах.

Байден еще во время кампании перед выборами президента США в 2020 году заявлял о планах полностью прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. После прихода к власти он ввел мораторий на аренду федеральных земель с этой целью.