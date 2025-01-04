Нефтегазовые компании в Нью-Йорке выплатят климатического налога на $75 млрд

16:25

В штате Нью-Йорк вступил в силу климатический закон, согласно которому нефтяные и газовые компании обязаны выплатить $75 млрд в течение следующих 25 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Закон о Суперфонде по изменению климата предусматривает перенос финансового бремени по снижению климатического воздействия с налогоплательщиков на компании, работающие с ископаемым топливом.

Компании будут платить за выбросы парниковых газов, произведенные в период с 2000 по 2018 год.

Ежегодно им предстоит выплачивать $3 млрд, которые власти штата направят на климатические инвестиции, включая улучшение инфраструктуры, защиту от экстремальных погодных условий и повышение климатической устойчивости региона до 2050 года.

Закон охватывает компании, которые выбросили более 1 млрд тонн парниковых газов за последние 18 лет.

Сенатор от штата Нью-Йорк Лиз Крюгер отметила, что принцип "загрязнитель платит" соответствует существующим законам о Суперфонде.

Однако закон также подвергся и критике. Представитель юридической фирмы Bracewell, консультирующей энергетические компании, Скотт Сигал заявил, что ретроактивное возложение ответственности на компании за прошлые выбросы может негативно сказаться на деловом климате, конкурентоспособности Нью-Йорка, а также привести к росту цен на энергоносители и навредить потребителям.