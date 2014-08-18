Азербайджан сократил добычу нефти и увеличил добычу газа

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В течение января-июля 2014 года добыча нефти в Азербайджане составила 24,922 млн. тонн. Как передает Report, об этом говорится в отчете Госкомстата Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года добыча нефти сократилась на 2,2%.

За рассматриваемый период в стране также было добыто 10,764 млрд. кубометров товарного газа. По сравнению с январем-июлем 2013 года добыча товарного газа увеличилась на 4,7%.

Отметим, что по итогам 2013 года добыча нефти в Азербайджане составила 43,5 млн. тонн. Согласно прогнозам SOCAR, в 2014 году общая добыча нефти в стране прогнозируется на уровне 41,2 млн. тонн. Добыча товарного газа в прошлом году составила 17,9 млрд. кубометров.