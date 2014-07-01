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    Азербайджанские инвесторы приглашаются к реализации нефтяного проекта в России

    Азербайджанские компании приглашены к инвестированию в проект создания комплекса по переработке нефти и нефтепродуктов

    Азербайджанские компании приглашаются к инвестированию проекта создания комплекса по переработке нефти и нефтепродуктов в Ростовской области России.

    Об этом говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

    Целью проекта "Успенский перерабатывающий комплекс" является организация многопрофильного производства по переработке нефти и нестандартных темных нефтепродуктов, а также оказание большого спектра услуг в нефтяной сфере.

    ООО "Успенский перерабатывающий комплекс", который в настоящий момент является инициатором проекта по строительству перерабатывающего комплекса, был зарегистрирован в декабре 2012 года.

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