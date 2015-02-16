Вице-президент ЕК: "Поставки азербайджанского газа в Европу могут начаться уже в 2019 году"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Конфликт на юго-востоке Украины заставил государства-члены Евросоюза ускорить диверсификацию источников получения природного энергосырья и процесс создания Европейского энергетического союза.

Как передает Report со ссылкой наТАСС, об этом заявил в минувшее воскресенье заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

По мнению Шефчовича, в марте текущего года проект формирования Европейского энергетического союза поддержит Европейский совет. Будет согласован поэтапный план и установлены приоритеты единой энергетической политики ЕС.

"Европейский энергетический союз обеспечит энергетическую безопасность ЕС", - отметил словацкий дипломат.

В качестве альтернативного поставщика газа в ЕС вице-президент ЕК рассматривает Азербайджан. Он добавил, что уже началась реализация проекта "Южный газовый коридор". По этому маршруту газ из Каспийского региона будет поступать в Европу.

"Это единственный проект, гарантирующий нам новые крупные поставки газа из нового источника. Речь идет также о крупнейшем строительном проекте, стоимость реализации которого оценивается в 45 млрд. евро", - сказал Шефчович.

Дипломат прогнозирует возможность начала поставок азербайджанского газа европейским потребителям в 2019 году.