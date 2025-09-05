Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    В Баку пройдет III Международный статистический форум СНГ

    Экономика
    • 05 сентября, 2025
    • 09:54
    С 24 по 26 сентября в Баку состоится III Международный статистический форум СНГ.

    Как передает Report, об этом сообщает Интернет-портал СНГ.

    Форум объединит представителей национальных статистических служб, международных организаций, государственных ведомств и исследовательских кругов.

    Темой форума станет "Перспективы развития статистики: роль международных проектов". Участники обсудят методологию, национальный и международный опыт, а также перспективы реализации глобальных статистических инициатив, включая Систему национальных счетов 2025, Программу международных сопоставлений 2024 на основе паритета покупательной способности валют, переписи населения и жилищного фонда (раунд 2030), а также мониторинг Целей устойчивого развития.

    Особое внимание будет уделено ключевым факторам эффективности проектов: применению информационных технологий, интеграции и использованию смарт-данных, а также институциональным и кадровым условиям.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakıda III MDB Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək
    Английская версия Английская версия
    Baku to host 3rd CIS International Statistics Forum in late September

