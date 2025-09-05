İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Bakıda III MDB Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək

    İqtisadiyyat
    • 05 sentyabr, 2025
    • 10:07
    Bakıda III MDB Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək

    24-26 sentyabr tarixlərində Bakıda III MDB Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə MDB-nin İnternet portalı məlumat yayıb.

    Forum milli statistika xidmətlərinin, beynəlxalq təşkilatların, dövlət qurumlarının və tədqiqat dairələrinin nümayəndələrini bir araya gətirəcək.

    Forum "Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu" mövzusuna həsr olunacaq. İştirakçılar metodologiya, milli və beynəlxalq təcrübə, həmçinin qlobal statistik təşəbbüslər (Milli Hesablar Sistemi 2025, əhali və mənzil fondunun siyahıyaalınması (2030-cu il raundu və s.), eləcə də Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin monitorinqinin həyata keçirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər.

    Bundan başqa, layihələrin səmərəliliyinin əsas amillərinə: informasiya texnologiyalarının tətbiqinə, smart məlumatların inteqrasiyası və istifadəsinə xüsusi diqqət yetiriləcək.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Баку пройдет III Международный статистический форум СНГ
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Baku to host 3rd CIS International Statistics Forum in late September

