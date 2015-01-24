​В 2014 году внешнеторговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 1 182 млн долларов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В 2014 году внешнеторговый оборот Грузии с Азербайджаном составил более 1 182 млн долларов (10,3% от всего внешнеторгового оборота), что на 11,3% меньше, чем за 2013 год.

Как передает Report, об этом сообщили "Новости-Грузия" в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".

За отчетный период Азербайджан находится на втором месте среди стран основных торговых партнеров Грузии.

В 2014 году основным торговым партнером Грузии является Турция. Россия находится на третьем месте.

Внешнеторговый оборот Грузии за 2014 год составил 11 457 млн долларов (без учета неорганизованной торговли), что на 5% больше чем за аналогичный период 2013 года.