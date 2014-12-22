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    ​Страны Персидского залива не снизят добычу нефти

    Саудовская Аравия устроила некий заговор для снижения цен

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Нефтедобывающие страны Персидского залива не намерены сокращать добычу нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Али Наими.

    Это заявление поддержали и представители Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает  Report со ссылкой на Би-Би-Си.

    При этом Али Наими подчеркнул, что причиной резкого падения цен на нефть является не большой объем ее добычи, а махинации спекулянтов и стран, не входящих в ОПЕК.

    Он также отверг заявления о том, что Саудовская Аравия устроила некий заговор для снижения цен.

    В то же время министр считает, что вскоре нефтяные рынки восстановятся после падения цен, а сама стоимость "черного золота" вырастет.

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