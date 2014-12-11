​Стоимость нефти Brent упала ниже 64 долларов впервые за последние 5 лет

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Цена на "черное золото" сорта Brent продолжает падать: баррель стоит меньше 64 долларов.

Как передает Report, по состоянию на 19:41 фьючерсный контракт на Brent с поставкой в январе 2015 года в торговой системе ICE подешевел до 63,83 доллара за баррель.

Ранее сегодня на Лондонской бирже цена бочки Brent опускалась ниже 64 долларов, обновив пятилетний минимум.

Нефтяные цены ускорили падение после публикации прогноза ОПЕК, согласно которому спрос на нефть стран картеля в 2015 году окажется минимальным за 12 лет.