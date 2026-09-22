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    SOCAR обеспечит газовую инфраструктуру для железорудного проекта "Дашкесан"

    Экономика
    • 22 сентября, 2026
    • 14:42
    SOCAR обеспечит газовую инфраструктуру для железорудного проекта Дашкесан

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) должна обеспечить необходимую газовую инфраструктуру для железорудного проекта "Дашкесан" и связанного с ним промышленного кластера.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

    По словам министра, AzerGold займется развитием железорудного проекта "Дашкесан", а также проектов в сфере добычи золота, меди и других полезных ископаемых.

    "Азербайджанский инвестиционный холдинг через свои портфельные компании будет привлечен к реализации проектов в алюминиевой и других отраслях металлургии. Основная роль частного сектора будет заключаться в инвестициях в создание новых производственных и перерабатывающих мощностей", - сказал Джаббаров.

    Касаясь инвестиционного климата и возможностей финансирования, министр отметил, что для достижения целей Госпрограммы необходимо дальнейшее улучшение условий для инвесторов.

    По его словам, в стране расширяются меры государственной поддержки и инвестиционного стимулирования, а правовая и институциональная база должна быть приведена в соответствие с современными требованиями.

    Одним из наиболее актуальных вопросов Джаббаров назвал расширение возможностей финансирования. Доступ к долгосрочным кредитам, по его словам, является одним из главных вызовов не только для горнодобывающей и металлургической промышленности, но и для промышленного сектора в целом.

    "В горнодобывающих и металлургических проектах период от принятия решения и начала реализации проекта до выхода на производство составляет пять и более лет. Поэтому наличие возможностей долгосрочного финансирования имеет для таких проектов особое значение", - подчеркнул министр.

    Он добавил, что подобные механизмы позволяют снизить нагрузку на государственный бюджет, а также создать дополнительные источники доходов для финансовой экосистемы и банковского сектора.

    Джаббаров считает необходимым расширить возможности кредитования на десять и более лет и повысить участие местных банков в финансировании крупных долгосрочных проектов.

    Вместе с тем министр указал на объективное препятствие: азербайджанские банки не всегда располагают источниками средств с такими длительными сроками.

    "В настоящее время возможности долгосрочного и льготного кредитования в этой сфере остаются достаточно ограниченными", - отметил он.

    Министр предложил разработать комплекс мер государственной политики в области долгосрочного финансирования с участием Кабинета министров, министерств финансов и экономики, Центрального банка, Государственного нефтяного фонда и других профильных структур.

    После определения соответствующих механизмов финансирования предложения планируется представить на рассмотрение главы государства.

    Ильхам Алиев Микаил Джаббаров Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) ЗАО AzerGold
    Mikayıl Cabbarov: "SOCAR "Daşkəsən" layihəsi üçün zəruri qaz infrastrukturunu təmin etməlidir"
    Jabbarov calls for 10-year financing options for major industrial projects

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