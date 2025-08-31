    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Швейцарские производители золота отказываются переносить производство в США

    Экономика
    • 31 августа, 2025
    • 03:39
    Швейцарские производители золота отказываются переносить производство в США

    Швейцарские производители золота не планируют открывать новые заводы в Соединенных Штатах, несмотря на давление со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

    Бывший швейцарский дипломат Томас Борер выступил с предложением перенести часть мощностей по переработке золота в США, однако местные производители золота не поддержали эту идею. Согласно информации NZZ, производители драгоценных металлов в последнее время экспортируют огромные объемы золота в Штаты, что вызвало недовольство со стороны Вашингтона. Это якобы было одной из причин введения США пошлин в размере 39 процентов на почти все швейцарские товары.

    Политики и бизнесмены в Швейцарии предлагали "затруднить или даже ограничить экспорт золота". Также обсуждался вариант дополнительного налога на вывоз драгметаллов. Отрасль, однако, отвергла эти инициативы, объяснив, что они "нанесут серьезный ущерб индустрии".

    Ассоциация производителей и продавцов драгметаллов утверждает, что идея переноса предприятий в Соединенные Штаты "будет иметь ограниченный эффект". Помимо этого, компании напоминают: маркировка Swiss made на золоте - важнейший знак качества. Он может пострадать при переносе производств за границу.

    производство золота   Швейцария   США  
