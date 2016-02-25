​Счетная палата выявила недочеты в деятельности Госкомитета

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В ходе проверок в Управлении технического регулирования и стандартизации Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана выявлены случаи незаконного аннулирования 300 распоряжений. Как сообщает Report, об этом сказал аудитор Счетной палаты Азербайджана Джафар Гасанов.

По его словам, нарушения выявлены в ходе проверки расходов аппарата указанной структуры: "Они осуществляли проверки в различных организациях, предъявив им распоряжения, затем по возвращении ликвидировали их. Просим аудиторские организации при проверках учитывать обращать внимание на данные факты".