Саар пригласил главу Минэкономики Азербайджана в Израиль

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар пригласил министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с визитом в Израиль.

Как передает Report, об этом Саар заявил в ходе азербайджано-израильского бизнес-форума в Баку.

Глава МИД Израиля также призвал соотечественников активнее посещать Азербайджан, подчеркнув позитивную динамику туристического обмена между странами.

Он отметил, что в 2025 году Азербайджан посетило 60 тыс. туристов из Израиля, что демонстрирует значительный рост.

"Мы способны существенно увеличить этот поток. Я призываю больше граждан Израиля приезжать в Азербайджан - красивую и безопасную страну для евреев и израильтян", - подчеркнул он он.

Саар также отметил, что в 2025 году объем торговли между двумя странами вырос примерно на 50%, превысив отметку в $360 млн: "Уверен, что в 2026 году эти показатели будут еще выше".