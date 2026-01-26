Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Саар пригласил главу Минэкономики Азербайджана в Израиль

    Саар пригласил главу Минэкономики Азербайджана в Израиль

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар пригласил министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с визитом в Израиль.

    Как передает Report, об этом Саар заявил в ходе азербайджано-израильского бизнес-форума в Баку.

    Глава МИД Израиля также призвал соотечественников активнее посещать Азербайджан, подчеркнув позитивную динамику туристического обмена между странами.

    Он отметил, что в 2025 году Азербайджан посетило 60 тыс. туристов из Израиля, что демонстрирует значительный рост.

    "Мы способны существенно увеличить этот поток. Я призываю больше граждан Израиля приезжать в Азербайджан - красивую и безопасную страну для евреев и израильтян", - подчеркнул он он.

    Саар также отметил, что в 2025 году объем торговли между двумя странами вырос примерно на 50%, превысив отметку в $360 млн: "Уверен, что в 2026 году эти показатели будут еще выше".

    İsrail XİN rəhbəri Mikayıl Cabbarovu ölkəsinə dəvət edib
    Sa'ar invites Azerbaijan's minister of economy to Israel

