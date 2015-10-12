Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Премия по экономике, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена англо-американскому ученому Энгусу Дитону "за анализ потребления, бедности и благосостояния".

Как cообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сегодня в Стокгольме объявила Королевская шведская академия наук.

Сумма премии по экономике, как и других Нобелевских наград, в этом 2015 году составляет 8 миллионов шведских крон (953 тысячи долларов).

Сам Альфред Нобель завещал в конце XIX века лишь пять наград - по физиологии или медицине, физике, химии, литературе и за укрепление мира. Имена их обладателей стали известны в Стокгольме и Осло на прошлой неделе.

Премия по экономике была учреждена позже, и за денежное вознаграждение обладателей награды отвечает шведский Госбанк.

На этом, в принципе, отличие премии по экономике от других Нобелевских наград и завершается, награждение ее обладателей всегда проходит в Стокгольме вместе с другими нобелевскими лауреатами 10 декабря, в день кончины Нобеля.