Названы страны с самыми большими долгами

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) определил двадцатку стран с наибольшим государственным долгом в процентах от ВВП.

Как передает Report со ссылкой на УНН, соответствующие данные обнародовал World Economic Forum.

Так, Япония стала лидером среди стран с наибольшей задолженностью в мире. С начала 1990-х годов Япония переживала непрерывную стагнацию. Сейчас японское правительство тратит почти половину налоговых поступлений страны на погашение огромного долга. Несмотря на это, доходность по 10-летним японским облигациям остается на удивление низком уровне, ниже 1%.

Греция, которая страдает из-за кризиса, получила второе место в списке. Страна накопила огромный долг. 14 июля 2015 года МВФ опубликовал доклад, в котором назвал госдолг Греции "очень неустойчивым".

В первую десятку крупнейших стран-должников, кроме Японии и Греции, вошли Италия, Ямайка, Ливан, Эритрея, Португалия, Кабо-Верде, Бутан и Ирландия.

В ТОП-20, среди прочих, попали Бельгия, США, Испания и Франция.

Украина в рейтинг не попала. Госдолг Украины по отношению ВВП составляет около 96%. По состоянию на 1 мая государственный и гарантированный государством внешний долг Украины составил 42,9 млрд. долларов.