Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Инфляция в Турции в феврале ускорилась впервые за пять месяцев

    Экономика
    • 03 марта, 2026
    • 14:34
    Инфляция в Турции в феврале ускорилась впервые за пять месяцев

    Рост потребительских цен в Турции в феврале ускорился впервые за пять месяцев, обновив максимум с октября на фоне роста цен на продукты питания.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на отчет Turkstat.

    По информации агентства, инфляция в прошлом месяце составила 31,53% в годовом выражении по сравнению с 30,65% в январе.

    Показатель в целом совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

    Повышение стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков ускорилось до 36,44% с 31,69% месяцем ранее, алкоголя и табачных изделий – до 36,54% с 31,45%, услуг здравоохранения – до 29,26% с 21,63%, информационных и коммуникационных услуг – до 22,41% с 20,09%.

    Тем временем рост цен на коммунальные услуги в феврале замедлился до 42,33% с 45,36% месяцем ранее, на транспортные услуги – до 28,86% с 29,39%, на одежду и обувь – до 6,79% с 7,07%, на мебель и товары для дома – до 22,18% с 23,13%, на услуги отелей, кафе и ресторанов – до 32,93% с 33,31%.

    В помесячном выражении повышение потребительских цен в феврале замедлилось до 2,96% с январских 4,84% при прогнозе в 3%.

    Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце увеличились на 27,56% в годовом выражении и на 2,43% в помесячном, сообщил Turkstat. В январе их повышение составило 27,17% и 2,67% соответственно.

    Центробанк Турции опустил ключевую ставку в январе на 100 базисных пунктов до 37% годовых – минимума с ноября 2023 года. В начале прошлого года ставка находилась на уровне 47,5%.

    Турция Центробанк инфляция рост цен индекс PPI Turkstat

    Последние новости

    15:30

    Цена нефти Brent превысила $84 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    15:26

    В иранском Хамадане при ударах США и Израиля погибли свыше 20 человек

    В регионе
    15:26
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние два часа эвакуированы еще 116 человек

    Внешняя политика
    15:25

    Майя Христова: ICGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной Европы

    Энергетика
    15:21

    Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана

    Внешняя политика
    15:20

    Президент: Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальность

    Внешняя политика
    15:17

    Ильхам Алиев: Потенциал нефтепереработки Азербайджана достигнет 22 млн тонн в Средиземном и Эгейском морях

    Энергетика
    15:15

    Президент Азербайджана заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариями

    Внутренняя политика
    15:12

    Ильхам Алиев: В 2028 году ожидается начало добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз"

    Энергетика
    Лента новостей