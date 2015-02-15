 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Fitch из-за госдолга понизило кредитный рейтинг Австрии до АА+

    Госдолг Австрии может увеличиться до 89% от объема ВВП страны

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch в связи с увеличившейся государственной задолженностью понизило рейтинг Австрии до АА+. Об этом сообщается сообщается в пресс-релизе агентства, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Рейтинг снижен на одну ступень с ААА до АА+. Это связано с заметно выросшей государственной задолженностью Австрии", - говорится в сообщении.

    По данным агентства, госдолг Австрии может увеличиться до 89% от объема внутреннего валового продукта страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi