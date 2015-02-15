Fitch из-за госдолга понизило кредитный рейтинг Австрии до АА+

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch в связи с увеличившейся государственной задолженностью понизило рейтинг Австрии до АА+. Об этом сообщается сообщается в пресс-релизе агентства, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Рейтинг снижен на одну ступень с ААА до АА+. Это связано с заметно выросшей государственной задолженностью Австрии", - говорится в сообщении.

По данным агентства, госдолг Австрии может увеличиться до 89% от объема внутреннего валового продукта страны.