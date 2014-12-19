​ЕС договорился создать Европейский фонд стратегических инвестиций

Баку. 19 декабря.REPORT.AZ/ Евросоюз в своем заключительном документе в четверг призвал к созданию Европейского фонда стратегических инвестиций с целью мобилизации 315 млрд. евро для новых инвестиций в 2015-2017 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, Европейская комиссия должна представить в январе 2015 года свои предложения, которые предполагается согласовать в июне с Европейским парламентом, чтобы новые инвестиции могли быть активированы уже в середине 2015 года, отмечается в документе, распространенном в Брюсселе по итогу обсуждения этого вопроса на саммите ЕС.

Европейские лидеры также указали на то, что существует "настоятельная необходимость наращивать усилия в борьбе с уклонением от налогов и против агрессивного налогового планирования, как на глобальном уровне, так и на уровне ЕС".