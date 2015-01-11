В 2014 году вклады населения, повысившись на 11 процентов, превысили уровень 7 млрд.

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В 2014 году укрепилось доверие к банковскому сектору. Вклады населения, повысившись на 11 процентов, превысили уровень 7 млрд. Размер вкладов на душу населения приблизился примерно к 1000 долларам США.

Как передает Report, об этом 10 января сообщил председатель Центрального банка Эльман Рустамов, выступая на заседании Кабинета Министров под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, посвященного итогам социально-экономического развития в 2014 году и предстоящим задачам.

Он отметил дальнейшее развитие нашей экономики на фоне сложных процессов, протекающих в глобальной экономике в 2014 году. Подчеркнув, что экономические реформы, нефтяная стратегия и созданный потенциал создали возможность для адекватного ответа на глобальные экономические вызовы, Э.Рустамов отметил, что в результате политики Президента Ильхама Алиева социально-экономический прогресс был продолжен и в прошлом году. Подчеркнув распространение финансового кризиса с 2008 года на глобальную экономику в целом, председатель Центрального банка сказал:

- Самая важная характеристика этого кризиса заключается в слабом восстановлении глобального экономического роста. В 2014 году этот подъем составил всего 3,3 процента, что примерно на 5 процентов ниже общего темпа роста в докризисных 2002-2007 годах. Характерно, что в течение года Международный валютный фонд два раза изменял в сторону понижения прогноз глобального роста. Проблемы восстановления экономического подъема в условиях глобализации характерны как для развитых, так и для развивающихся стран.

Мы убедились в значительном влиянии ослабевшей активности глобальной экономики на мировую торговлю и товарные рынки. В результате видим снижение ряда товарных цен. В 2014 году цены на металл снизились на 17 процентов, цены на продовольствие – более чем на 6 процентов, а цены на энергоносители снизились в два раза, и эти процессы продолжаются в начале 2015 года. Азербайджан, как составная часть глобальной экономики, столкнулся в этих условиях с определенными вызовами.

Азербайджан – важная составная часть мировой экономики. За последние 10 лет интеграция нашей национальной экономики в глобальную экономику значительно углубилась. В настоящее время внешний торговый оборот по торговле и услугам составляет примерно 76 процентов внутреннего валового продукта. Это – показатель открытости страны глобальной экономике. За последние 10 лет объем внешнего торгового оборота по товарам и услугам, достигающий 54 млрд. долларов, увеличился в 7 раз. Несмотря на ухудшение всех внешних конъюнктур, наша национальная экономика имеет прочные позиции. В 2014 году в текущем счете платежного баланса Азербайджана ожидается профицит более 11 миллиардов долларов. Объем экспорта в 2,6 раз превысит импорт. Снижение импорта примерно на 20 процентов впервые за последние годы, – а это, наверное, связано с повышением уровня самообеспечения страны, - позитивно повлияло на внешний торговый баланс.

Как уже отмечалось, увеличились стратегические валютные запасы страны, которые сегодня достигли 70 процентов внутреннего валового продукта. По этому показателю наша страна сохраняет место в первой двадцатке мира. Стратегические запасы в 8 раз превышают внешний государственный долг и опережают трехгодовой импорт товаров и услуг.

Еще больше повысилась международная кредиторская позиция Азербайджана. Согласно оцениванию, совокупные внешние активы страны превышают ее обязательства в 2,7 раза. Как уже отмечалось, в 2014 году общий экономический рост в стране составил 3 процента, ненефтяной сектор, превратившись в основного драйвера экономического роста, увеличился на 7 процентов. В целом, с 2008 года, начала экономического и финансового кризиса, наша национальная экономика увеличилась примерно на 27 процентов, в том числе ненефтяной сектор – на 55 процентов.

В прошлом году в стране была полностью сохранена макроэкономическая стабильность. Наблюдалась самая низкая инфляция за последние 10 лет. Инфляция составила всего 1,4 процента. Это примерно на 5 процентов ниже инфляции в странах, являющихся основными торговыми партнерами, и привносит в экономику Азербайджана известные конкурентные преимущества в международной торговле.

Как известно, в прошлом году в ряде стран под влиянием внешних и внутренних факторов произошли настоящие валютные кризисы. В результате ряд национальных валют вынужденно подверглись серьезной девальвации. Российский рубль подешевел на 80 процентов, казахская тенга – на 19 процентов, туркменский манат – на 22 процента, белорусский рубль – на 17 процентов, украинская гривна – на 90 процентов, турецкая лира – на 8 процентов.

Уважаемый Президент, как неоднократно было отмечено Вами, курс маната – важный фактор макроэкономической, финансовой и, особенно, социальной стабильности. Стабильный курс предотвращает падение доходов и накоплений населения, является важнейшим фактором обеспечения стабильности в корпоративном и финансовом секторах. Недавно ряд международных агентств признали манат в качестве самой стабильной и надежной валюты на пространстве Содружества независимых государств и Восточной Европы, отметили его позитивные перспективы. Несмотря на психологическое давление, возникшее в связи со сложными процессами, протекающими в соседних странах и регионах, в 2014 году, в результате своевременно предпринятых мер курс маната был стабильным. Для этого Центральный банк предпринял меры по быстрому регулированию как в наличном, так и в безналичном сегментах валютного рынка.

Царящая в стране крепкая макроэкономическая стабильность играет определяющую роль в формировании рейтингов высокой конкурентности Азербайджана. Господин Президент, Вы уже отметили это. Но я хочу сказать, что макроэкономическая стабильность в стране играет важнейшую роль в формировании и устойчивом улучшении рейтинга конкурентности. Уже несколько лет Азербайджан – в первой десятке по макроэкономической стабильности в составе этого рейтинга. В 2014 году была обеспечена стабильность и устойчивость банковского сектора Азербайджана, сектор активно поддержал процессы экономического подъема и диверсификации. Азербайджан еще более усилил финансовый иммунитет банковского сектора, составляющего 90 процентов финансовой системы Азербайджана, продолжил капитализацию банков. После повышения минимального капитала банков и принятия решения об их дополнительной капитализации в 2012 году, их совокупный капитал увеличился примерно в 2 раза. Высокая капитализация в условиях глобальной финансовой турбулентности является сегодня основной опорой финансовой стабильности банковского сектора.

В настоящее время адекватность капитала составляет 19 процентов от 8-процентной международной нормы. Банки, обладающие 99 процентами активов банковского сектора, выполнили минимальные капитальные требования. А капитал около десяти банков сегодня уже превышает 100 миллионов манатов. Темпы роста банковского сектора в значительной степени превышают темпы подъема экономики. Соотношение банковских активов с ненефтяным внутренним валовым продуктом, повысившись в 2,4 раза за последние 10 лет, - в международной практике есть такой показатель, - достигли примерно 78 процентов финансовой глубины экономики. Это, в целом, считается средним позитивным показателем.

В 2014 году активы банковского сектора повысились на 21 процент, банковские кредиты – на 18 процентов, в том числе долговременные кредиты – на 19 процентов, продолжилось расширение кредитации бизнеса. Бизнес-кредиты повысились на 18 процентов, в том числе промышленность – на 36 процентов. Вложение кредитов в регионы увеличилось на 39 процентов. Учитывая финансовые риски, с которыми могли бы столкнуться как банковский сектор, так и население в 2014 году, на основе Ваших поручений, было обусловлено регулирование Центральным банком повышения потребительских кредитов. В результате темп роста потребительских кредитов по сравнению с прошлым годом, уменьшившись на 1,9 процента, снизился всего на 13 процентов за исключением ипотечных кредитов.

Что касается автомобильных кредитов, то их абсолютный объем снизился на 31 процент.

Ипотека играет важную роль в улучшении жилищных условий населения страны. Объем кредитов, выданных банковским сектором на покупку жилой площади в 2014 году, повысился на 29 процентов. Ипотечным фондом в прошлом году были выданы ипотечные кредиты в размере 97 млн. манатов, за период действия ипотеки ипотечными кредитами воспользовались уже до 15 тыс. 800 семей. Началось применение электронной ипотеки для упрощения механизма получения ипотеки и снижения бюрократии в этой сфере.

В 2014 году укрепилось доверие к банковскому сектору. Вклады населения, повысившись на 11 процентов, превысили уровень 7 млрд. Размер вкладов на душу населения приблизился примерно к 1000 долларам США. Для сравнения скажу, что 10 лет назад этот показатель составлял всего 50 долларов. В 2014 году процентные доходы по вкладам населения превысили полмиллиарда манатов, банковский сектор начал играть важную социальную роль в этой сфере.

В прошлом году в стране продолжилось развитие финансового посредничества и инфраструктуры, еще больше углубилось финансирование национальной экономики. Число получающих кредиты достигло примерно 2 миллионов, в стране – до 4,5 млн. вкладчиков. Сегодня на каждую тысячу населения приходятся 473 вкладчиков. Наша цель заключается в том, чтобы у каждого человека, достигшего совершеннолетия, был в наличие один или несколько банковских счетов. За последние годы проведена значительная работа по полной интеграции населения в финансовый сектор. В стране на каждые сто тысяч человек количество пунктов банковского обслуживания приближается к 20.

В 2014 году продолжился процесс снижения процентных ставок. В последние годы процентные ставки по кредитам снизились с 18 до 14 процентов. Но процентные ставки по ряду гарантированных потребительских кредитов и микрокредитов сравнительно высоки, и нам предстоит большая работа в этой сфере.

В 2014 году в стране продолжилось развитие платежной инфраструктуры. Объем электронных расчетов, повысившись за последние 10 лет в 15 раз, составляет двукратный внутренний валовой продукт. Количество пластиковых карт уже достигает 6 миллионов. За последние 7 лет объем операций посредством карт увеличился в 3,5 раза, количество POS-терминалов только в 2014 году увеличилось в два раза. Стремительно развиваются и электронные банковские услуги. В настоящее время в стране 23 банка оказывают услуги интернет-банкинга, 15 банков – мобильного банкинга.

Уважаемый господин Президент, согласно мнению международных организаций в 2015 году в мировой экономике вновь продолжится неопределенность. А это, в свою очередь, сохранит влияние на международную конъюнктуру и товарные рынки в целом. Это – новая макроэкономическая реальность и вызов для нас. Но расчеты, проводимые в Центральном банке посредством стресс-тестирования и моделей симуляции, показывают, что азербайджанская экономика как в текущем году, так и за среднесрочный период однозначно обладает достаточными возможностями и потенциалом для адекватного ответа на все риски. Наша основная цель заключается в реализации этого потенциала посредством хорошо скоординированной между экономическими структурами хладнокровной работы. В целом, по-моему, новые макроэкономические реалии создают необходимость в определенных маневрах в ряде сфер макроэкономической политики, и Вы уже говорили об этом во вступительной речи. Обратившись к нашей экономической политике за последние 10 лет, можно охарактеризовать ее так: выдвинутая Вами модель стремительного, скачкообразного развития, сильная бюджетная политика и сдержанная политика стабилизации денежных кредитов. Это – основные характеристики. Но обратившись к процессам, протекающим в международной конъюнктуре в целом, увидим, что, к примеру, согласно расчетам, в нынешних ценах на нефть средства в размере примерно 1 триллиона долларов распределены в пользу от экспортеров к импортерам нефти. Разумеется, это влияет и на Азербайджан, являющийся составной частью международной экономики.

В первую очередь, хочу поговорить о политике денежных кредитов. В текущем году в центре нашего внимания должна находится низкая инфляция. Наша политика заключается в том, чтобы, увидев низкую инфляцию, уже граничащую с дефиляцией, предотвратить переход экономики, как говорится, в сферу дефиляции, чем предотвратить высокую инфляцию. Отмечу несколько средств, которыми мы располагаем для этого.

Стабильность маната. Вы уже поставили этот вопрос в своем выступлении. Для стабильности маната есть все возможности. Проводимые расчеты показывают, что стабильность маната – основной показатель стабильности экономики. Считаю, что это - важнейшая составная часть богатого наследия и стратегии Гейдара Алиева. То есть, любая политика строится на основе макроэкономической и политической стабильности, находящейся с ней в диалектической связи. Поэтому обеспечение стабильности маната в текущем году – одна из наших главных целей, и мы обеспечим ее реализацию. Таким образом, согласно процессам, исходящим из соответствующей международной конъюнктуры, наверное, будет проведена несколько сдержанная бюджетная политика. Но из международной практики Вы хорошо знаете, что, например, Центральный банк США, Центральный банк Японии и недавно Центральный банк Европы с этой целью раскрыли свои соответствующие планы монетарного расширения. То есть, как Вы всегда отмечаете на встречах, проведение монетарного расширения для предотвращения известного влияния этой политики на экономический рост и занятость, обнаружение в экономике каналов направления денежной массы и оживление посредством этого экономического роста и обеспечения занятости путем расширения совокупного требования, наверное, будет в центре нашего внимания.

В текущем году одними из основных поставленных целей будут сохранение стабильности банковского сектора, его развитие, расширение роли в развитии реального сектора, снижение процентных ставок.

Ваше превосходительство, позвольте заверить Вас в том, что, несмотря на все это напряжение, в текущем году Центральный банк, его коллектив приложит все усилия для выполнения всех поставленных Вами задач.

Спасибо за внимание.