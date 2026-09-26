$30 трлн в Баку: Азербайджан как новый центр притяжения глобального капитала

В период, когда в глобальной экономике нарастает неопределенность, а потоки торговли и инвестиций ищут новые направления, основными критериями для капитала все больше становятся стабильность, надежность и долгосрочные перспективы. В этом контексте II Азербайджанский Международный Инвестиционный Форум, проводимый в Баку под патронажем Президента Ильхама Алиева, может быть оценен как показатель нового этапа в сотрудничестве страны с международными инвесторами.

Форум уже является не просто платформой для презентации инвестиционных возможностей Азербайджана, а превращается в пространство, где глобальный капитал объединяется вокруг конкретных проектов и долгосрочных партнерств.

Профиль участников мероприятия также демонстрирует масштаб инвесторского интереса. Общий объем активов под управлением инвестиционных институтов, представленных на Форуме, превышает 30 триллионов долларов США. Иными словами, речь идет об участии не отдельных компаний, а инвестиционных платформ, управляющих крупными объемами капитала на мировых финансовых рынках.

Наряду с этим, в Форуме участвуют институты, представляющие капитал суверенных фондов, государственных структур и пенсионных фондов общим объемом приблизительно 2,8 триллиона долларов США. Этот показатель помимо географии участников Форума демонстрирует и масштаб представленного капитала.

От доверия к инвестициям

Значимость II Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума правильнее оценивать на фоне результатов первого Форума, проведенного в прошлом году. Хотя за всего лишь один год основная задача, стоящая перед Форумом, не изменилась, масштаб, география и повестка инвестиционного диалога Азербайджана значительно расширились.

Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам Форума обратил особое внимание на результаты прошлого года. В рамках I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума были подписаны инвестиционные соглашения общей стоимостью более 10 миллиардов долларов США. Из них более 7 миллиардов долларов США были направлены в ненефтяной сектор.

Эти цифры показали, что первый Форум не был очередным международным мероприятием, на котором просто презентовались инвестиционные возможности Азербайджана. Главный итог заключался в том, что диалог, установленный в Баку, смог превратиться в реальный капитал, а намерения - в конкретные соглашения. Иными словами, первый Форум продемонстрировал, что в инвестиционной повестке Азербайджана возможен переход от доверия к конкретному партнерству.

Второй Форум уже строит более широкую и многоплановую инвестиционную повестку на основе этого сформировавшегося доверия. Здесь речь идет не только о привлечении капитала в страну. Для Азербайджана важной частью инвестиционной повестки становятся также партнерства, создающие новые технологии, управленческий опыт, инновации и возможности выхода на международные рынки.

В этом смысле, если первый Форум продемонстрировал, что интерес к инвестиционному потенциалу Азербайджана способен воплотиться в крупномасштабные соглашения, то II AIIF уже формирует следующий этап для направления этого капитала в новые отрасли экономики, более сложные проекты и долгосрочные партнерства.

Президент Ильхам Алиев на мероприятии, организованном в рамках форума на тему "Восстановление доверия в раздробленном мире: Южный Кавказ как опора глобальной связанности и инвестиционной стабильности", заявил, что многие ведущие международные компании видят в Азербайджане надежного партнера в различных секторах экономики: "В стране уже сложилась очень хорошая инвестиционная среда. За последние 20 лет в Азербайджан было вложено 350 миллиардов долларов США инвестиций, и половина из них - иностранные инвестиции".

Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская экономика обладает очень большим потенциалом.

"Государство уделяет особое внимание индустриализации. Несколько дней назад была принята государственная программа, в которой предусмотрен ряд мер. Это основные направления экономического развития. В то же время нефтегазовый сектор также является важной частью нашей экономики. Это создает возможности и для развития отечественных компаний, и уже формируются многие новые экономические возможности. Нефтегазовый сектор по-прежнему остается значимой частью нашей экономики и будет создавать большое благосостояние. За счет получаемых от него доходов будут вновь вкладываться инвестиции".

Интерес, измеряемый триллионами

Чтобы понять масштаб нынешнего мероприятия, достаточно обратить внимание не на длинные списки, а на цифры в этих списках. На II Азербайджанском Международном Инвестиционном Форуме зарегистрировались более 3 000 участников, из 70 стран в Баку прибыли 803 иностранных делегата. Наряду с этим, в основном списке участников Азербайджанского Диалога по инфраструктурным инвестициям значатся около 100 представителей, представляющих 48 различных организаций и инвестиционных платформ.

* Платформы глобальных инвестиций и частных рынков

За этими цифрами стоит еще более значительный масштаб. В списке в первую очередь привлекает внимание BlackRock - крупнейшая в мире компания по управлению активами. По состоянию на 30 июня 2026 года объем активов под управлением компании достиг 15,3 триллиона долларов США. Это масса капитала, многократно превышающая годовой экономический продукт подавляющего большинства стран мира, и один из ключевых показателей, демонстрирующих вес BlackRock в глобальной финансовой системе.

Инвестиционная деятельность компании не ограничивается традиционными акциями и облигациями: частные рынки, недвижимость, кредитование и инфраструктура также входят в число направлений ее деятельности. Входящая в состав BlackRock компания Global Infrastructure Partners (GIP) выступает как глобальный инвестор, вкладывающий средства в крупные проекты в сферах энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры, водоснабжения и других стратегических отраслях.

В этом контексте присутствие основателя и руководителя GIP Адебайо Огунлеси в Баку в рамках Форума не ограничивается лишь формальным участием авторитетного инвестора. Здесь речь идет уже о сотрудничестве, приобретающем конкретное инвестиционное содержание. Между ГНФАР, BlackRock и GIP подписан протокол о намерениях, предусматривающий возможности вложения до 1,5 миллиарда долларов США в инфраструктурные фонды под управлением GIP и совместные инвестиционные проекты в течение трех-четырех лет. Стороны также изучают инвестиционные возможности в Азербайджане в области дата-центров, инфраструктуры искусственного интеллекта и инфраструктуры аэропортов.

Масштаб капитала, представленного в Баку, на этом не заканчивается. BNY - один из старейших финансовых институтов мира - управляет активами объемом 2,2 триллиона долларов США, одновременно оказывая кастодиальные услуги или осуществляя администрирование активов на сумму 62,6 триллиона долларов. Объем активов под управлением PGIM - еще одного крупного игрока на глобальном рынке управления активами - составляет приблизительно 1,5 триллиона долларов.

Однако значимость Форума нельзя измерять лишь цифрами, выраженными в триллионах. Ведь в Баку на этот раз представлен не только частный капитал, но и крупные мировые институциональные инвесторы, отличающиеся долгосрочными инвестиционными стратегиями, - суверенные и пенсионные фонды. Участие ADIA, сингапурского фонда "Temasek", "Türkiye Wealth Fund", "Hassana Investment Company", "Mumtalakat" и других государственных инвестиционных институтов свидетельствует не только об объеме, но и о характере представленного на Форуме капитала.

* Суверенный, государственный и пенсионный капитал

Многие из этих фондов обладают многолетним опытом финансирования и управления крупными транспортными узлами мира, энергетическими системами, дата-центрами, водной инфраструктурой и проектами в области возобновляемой энергетики.

Поэтому одним из ключевых показателей II AIIF является не только объем привлеченного в Баку капитала. Более важным аспектом является стоящий за этим капиталом опыт, технологии и возможности глобального проектирования. Иными словами, наряду с финансовыми ресурсами, измеряемыми триллионами долларов, в Баку собран и глобальный инвестиционный опыт, способный превратить этот капитал в реальные экономические проекты, инфраструктуру и новые бизнес-возможности.

От транзита к инвестиционному пространству

Одним из факторов, повышающих значимость Азербайджана для международных инвесторов, является изменение роли страны в системе региональных экономических связей. В период, когда глобальные цепочки поставок перестраиваются, а компании диверсифицируют свои производственные и логистические маршруты, Азербайджан, расположенный на пересечении путей Восток - Запад и Север - Юг, уже не является лишь географией, через которую проходят грузы. Страна укрепляет свои позиции в направлении превращения в экономическую платформу, где формируются производство, логистика и региональные цепочки создания дополнительной стоимости.

В центре этих преобразований стоит Средний коридор. Этот маршрут, соединяющий Центральную Азию через Каспийское море с Южным Кавказом, Турцией и Европой, обретает новые возможности благодаря инвестициям, вложенным Азербайджаном в транспортную и логистическую инфраструктуру в последние годы. Модернизация железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, расширение Бакинского международного морского порта и развитие Алятской свободной экономической зоны не только увеличивают транзитные возможности Азербайджана, но и создают новую экономическую базу для производственных, логистических и перерабатывающих проектов.

Значение этой инфраструктуры с инвестиционной точки зрения гораздо шире, чем транзитные доходы. По мере того как дороги, порты, железные дороги и энергетические связи дополняют друг друга, географическое положение Азербайджана постепенно превращается в экономическое преимущество. Для инвестора расположение страны на карте - это уже не просто координаты, а возможность выхода на более широкие рынки.

Более тесная интеграция экономик, расположенных на двух берегах Каспия, имеет в этом отношении особое значение. По мере углубления транспортных и экономических связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии, сближающего регионы друг с другом, расширяется и потенциальный рынок инвестиционных проектов, реализуемых в Азербайджане. Такой проект наряду с внутренним спросом Азербайджана может получить выход на более обширное экономическое пространство, простирающееся от Центральной Азии через Каспий, Южный Кавказ и Турцию до Европы.

Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам Форума также обратил внимание на этот момент. Как отметил глава государства, Средний коридор соединяет Центральную Азию через Каспийское море с Южным Кавказом, Турцией и Европой. Формирующийся Зангезурский коридор - TRIPP может еще больше усилить роль Азербайджана как регионального центра, создавая новые возможности для торговли, инвестиций и промышленного сотрудничества на евразийском пространстве.

В этой картине транспортные коридоры - это уже не просто траектория движения грузов. Они определяют также направления движения капитала, производства, технологий и новых бизнес-моделей. Вдоль коридора открываются возможности для создания новых логистических центров, промышленных зон, перерабатывающих предприятий, энергетических проектов и цифровой инфраструктуры.

Таким образом, инвестиционное предложение Азербайджана также постепенно выходит за свои границы. Привлекательность страны для иностранного инвестора уже измеряется не только возможностями внутреннего рынка в 10 миллионов человек. Одним из ключевых преимуществ Азербайджана является возможность выхода на более крупные региональные рынки, подключения к глобальным и региональным цепочкам поставок, распространения производства на близлежащие территории и объединения различных транспортных маршрутов на единой платформе.

Диверсифицирующаяся инвестиционная повестка

Широкая повестка Форума позволяет представить инвестиционный потенциал Азербайджана как в качестве совокупности отдельных отраслей и проектов, так и в качестве единой взаимодополняющей экономической платформы. Обсуждение на одной площадке таких направлений, как влияние глобальных экономических процессов на инвестиционные потоки, стратегическое положение Азербайджана и перспективы регионального сотрудничества, а также экономика и финансы, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая трансформация, экология и зеленое развитие, создает для иностранного инвестора более целостную картину возможностей страны.

В этом отношении было бы неправильно измерять значение Форума лишь объемом подписанных здесь инвестиционных соглашений. Главное изменение происходит в самой инвестиционной повестке Азербайджана. Программа первого дня показывает, что наряду с традиционными инвестиционными направлениями все больше внимания привлекают такие новые сферы, как искусственный интеллект и цифровая инфраструктура, зеленая энергетика, водное хозяйство, критическое сырье, рынки капитала и другие.

Это также свидетельствует об изменении предлагаемых инвестору возможностей. Капитал направляется уже не только в существующие производственные и энергетические проекты, но и в новые технологии, цифровые системы, ресурсоэффективность и инфраструктуру будущего. Инвестиционная повестка Азербайджана также расширяется в соответствии с этими изменениями и превращается в сложную экономическую экосистему, связывающую все больше отраслей друг с другом.

Одним из важных направлений этой новой повестки является зеленая трансформация и устойчивое развитие. Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в направлении реализации потенциала возобновляемой энергетики и создания региональных зеленых энергетических связей, придают новое содержание роли страны как традиционного поставщика энергоресурсов. Энергетика здесь уже не просто экспортируемый ресурс, а превращается в отправную точку более широкой экономической цепочки, которая в будущем может формироваться вокруг электроэнергии, зеленых технологий и новых промышленных возможностей.

Аналогичная картина характерна и для цифровой и транспортной инфраструктуры, промышленной и аграрной сфер. Появление новых проектов по этим направлениям делает инвестиционный профиль Азербайджана более многогранным и создает различные точки входа для капитала.

В результате изменение повестки Форума отражает более широкую тенденцию: инвестиционная история Азербайджана уже не ограничивается рамками нескольких традиционных секторов. Энергетика, транспорт, цифровизация, сельское хозяйство, водные ресурсы, промышленность и зеленые технологии перестают быть отдельными направлениями и превращаются в части единого экономического ландшафта.

Международный взгляд на инвестиционный потенциал

Одной из примечательных особенностей Форума является то, что инвестиционный потенциал Азербайджана оценивается не только с местной точки зрения, но и с участием ведущих международных экспертных и аналитических центров. Участие стратегического партнера II AIIF - "The European House – Ambrosetti" - выводит повестку мероприятия за рамки сугубо деловых и инвестиционных дискуссий на более широкую плоскость - в контексте глобальных экономических процессов, региональных связей и новых направлений развития.

В этом отношении особое внимание привлекла презентация главного исполнительного директора и управляющего партнера "The European House – Ambrosetti" Валерио Де Молли на тему "Азербайджан и Южный Кавказ: центральный узел для роста инвестиций". В презентации на основе международных сравнений была проанализирована меняющаяся экономическая роль Азербайджана и его инвестиционный потенциал в период расширения региональных связей.

Представленные показатели также отражают динамику позиций Азербайджана. В "Global Attractiveness Index 2026" Азербайджан улучшил свою позицию на четыре ступени среди 146 стран, поднявшись на 60-е место. По отдельным индикаторам изменения еще более заметны. Так, за последние восемь лет страна поднялась в Индексе динамичности со 145-го на 15-е место.

То, что государственный долг составляет 20,1 % от ВВП, также является одной из привлекающих внимание сторон финансовых показателей Азербайджана в международном сравнении. Этот показатель вывел страну на 8-е место среди стран с наименьшим соотношением государственного долга к ВВП.

Эти цифры - не просто статистические показатели. Они являются отдельными частями более широкой картины, на которую инвестор смотрит при принятии решений: скорость изменений в экономике, финансовая устойчивость, региональная позиция и возможности для будущего роста. Участие международных экспертных платформ в Форуме также создает возможность для более объективного и сравнительного представления этой картины.

Таким образом, II AIIF не только представляет инвестиционные возможности Азербайджана, но и показывает место этих возможностей на глобальной экономической карте. Региональные связи Азербайджана, диверсифицирующаяся экономика и новые направления развития уже рассматриваются не как отдельные преимущества, а как взаимодополняющие инвестиционные факторы.

Один из ключевых посылов Форума формируется именно здесь: вопрос уже не только в том, чтобы привлечь иностранный капитал в Азербайджан, а в том, чтобы превратить этот капитал в долгосрочные партнерства, региональные цепочки создания стоимости и экономические проекты нового поколения. Масштаб представленных на Форуме инвесторов, широта обсуждаемых сфер и международные экспертные оценки свидетельствуют о том, что перед Азербайджаном стоит именно такая более широкая инвестиционная перспектива.