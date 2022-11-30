"Золотая осень" в Лянкяране

Лянкяранский район, покрытый богатой растительностью, осенью приобретает еще более очаровательный вид. Основу лесного покрова района, известного своей богатой флорой и фауной, составляют породы деревьев и кустарников, занесенные в "Красную книгу".

Лянкяранский район, покрытый богатой растительностью, осенью приобретает еще более очаровательный вид. Основу лесного покрова района, известного своей богатой флорой и фауной, составляют породы деревьев и кустарников, занесенные в "Красную книгу".

Природа, облаченная в осенний наряд, завораживает сердца своей таинственностью, а гармония цветов ослепляет. Железное дерево, переливающееся почти всеми оттенками, в это время года выглядит еще привлекательнее.

Южное бюро Report представляет фоторепортаж из Лянкярана, радующего взор своей чарующей природой: