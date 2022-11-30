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"Золотая осень" в Лянкяране

"Золотая осень" в Лянкяране Лянкяранский район, покрытый богатой растительностью, осенью приобретает еще более очаровательный вид. Основу лесного покрова района, известного своей богатой флорой и фауной, составляют породы деревьев и кустарников, занесенные в "Красную книгу".
Экология
30 ноября 2022 г. 13:27
Золотая осень в Лянкяране

Лянкяранский район, покрытый богатой растительностью, осенью приобретает еще более очаровательный вид. Основу лесного покрова района, известного своей богатой флорой и фауной, составляют породы деревьев и кустарников, занесенные в "Красную книгу".

Природа, облаченная в осенний наряд, завораживает сердца своей таинственностью, а гармония цветов ослепляет. Железное дерево, переливающееся почти всеми оттенками, в это время года выглядит еще привлекательнее.

Южное бюро Report представляет фоторепортаж из Лянкярана, радующего взор своей чарующей природой:

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda "Qızıl payız" - FOTOREPORTAJ

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