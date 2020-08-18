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Житель Губинского района оштрафован за ущерб лесному фонду

Житель Губинского района оштрафован за ущерб лесному фонду Ущерб лесному фонду составил 7 452,65 маната
Экология
18 августа 2020 г. 12:55
Житель Губинского района оштрафован за ущерб лесному фонду
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Сотрудники Государственной службы экологической безопасности расследовали поступившую жалобу в связи с изготовкой древесного угля в селе Тулар Губинского района.

Как сообщил Report заместитель начальника службы Рамал Багиров, при осмотре территории выяснилось, что во дворе, принадлежащем жителю села Тулар Ясару Бахишову, незаконно функционирует цех по изготовлению ящиков, а уголь производится из лесоматериалов.

В ходе расследования в цехе были обнаружены незаконно добытые и находящиеся в рабочем состоянии лесоматериалы, а также подготовленные для поставки угля мешки с дровами и углем.

Ущерб лесному фонду составил 7 452,65 маната. По факту на имя Я. Бахишова составлен акт.

Р.Багиров также отметил, что с целью юридической оценки дела и принятия соответствующих мер против виновного, собранные по факту документы направлены в Губинскую районную прокуратуру.

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Версия на азербайджанском языке Meşə fonduna ziyan vuran şəxs cəzalanıb

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