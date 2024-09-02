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Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 38 градусов

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 38 градусов 3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.
Экология
2 сентября 2024 г. 12:26
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 38 градусов

3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах не исключается слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем - 21-26° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 36°, bölgələrdə 38° isti olacaq

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