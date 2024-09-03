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Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов 4 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
3 сентября 2024 г. 12:59
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

4 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.

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