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Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 22 градусов

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 22 градусов 1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
31 октября 2024 г. 12:56
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 22 градусов

1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами возможен слабый туман.

Во второй половине дня северо-западный ветер сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Временами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Noyabrın ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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