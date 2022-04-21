Завтра воздух прогреется до 27 градусов

В Баку и на Апшеронском полуострове 22 апреля ожидается переменная облачность, без осадков.

В Баку и на Апшеронском полуострове 22 апреля ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, ночью местами будет слабый туман.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем-16-19° тепла. В Баку ночью будет 10-12° тепла, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана завтра погода будет в основном без осадков, а в северных и западных районах днем ожидается дождь.

Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла.