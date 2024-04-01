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Завтра воздух прогреется до 25 градусов

Завтра воздух прогреется до 25 градусов 2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман.
Экология
1 апреля 2024 г. 12:50
Завтра воздух прогреется до 25 градусов

2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 14-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75 %, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, в отдельных местах грозы, град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 1-6°, днем - 10-15° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach +25 C tomorrow in Azerbaijan
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