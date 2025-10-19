Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и град

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Экология
    • 19 октября, 2025
    • 12:31
    Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 20 октября.

    Как сообщили Report в службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Юго-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем - 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 60-65%.

    В районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков. Однако вечером в северных и западных районах могут наблюдаться дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни, выпадет град, в ряде районов - туман. Ожидается порывистый западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 2-7° тепла, днем - 8-13° тепла.

    прогноз погоды Азербайджан национальная служба гидрометеорологии
    Azərbaycanın bəzi rayonlarında leysan yağacaq, dolu düşəcək

