Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и град

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 20 октября.

Как сообщили Report в службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Юго-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем - 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков. Однако вечером в северных и западных районах могут наблюдаться дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни, выпадет град, в ряде районов - туман. Ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 2-7° тепла, днем - 8-13° тепла.