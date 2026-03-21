Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Будет преобладать ветер северо-восточного направления.

Температура воздуха составит ночью 6-9°, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможно кратковременное усиление осадков, гроза, град, в горных районах - снег. В некоторых местах временами будет туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10°, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.