Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-19, днем - 21-26° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 60-65%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди и грозы. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни и град, в высокогорных районах - мокрый снег. Не исключается туман.

Будет преобладать умеренный западный ветер, который временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 22-27, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17° тепла.