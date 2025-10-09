Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    • 09 октября, 2025
    • 12:42
    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман.

    Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-19, днем - 21-26° тепла.

    Атмосферное давление повысится с 755 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 60-65%.

    В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди и грозы. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни и град, в высокогорных районах - мокрый снег. Не исключается туман.

    Будет преобладать умеренный западный ветер, который временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 22-27, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17° тепла.

    ливень грозы прогноз погоды
    Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq

    Последние новости

    13:00

    Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 году

    Промышленность
    12:50

    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    12:48

    Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

    В регионе
    12:48

    ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег

    Финансы
    12:45

    Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

    Внутренняя политика
    12:43

    Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАС

    Финансы
    12:42

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    12:41

    Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объеме

    Бизнес
    12:39

    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей