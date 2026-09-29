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    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни

    Экология
    • 29 сентября, 2026
    • 13:04
    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни

    30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 17-19, днем ​​- 21-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем ​​- 60-65%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы и град.

    В ночь с 29 на 30 сентября в некоторых восточных регионах осадки усилятся, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 17-20, днем ​​25-29° тепла, в горах ночью - 4-8, днем - ​​10-15° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
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