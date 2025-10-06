Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    • 06 октября, 2025
    • 12:43
    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, днем северо-западный ветер сменится юго-восточным.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 16-18, днем ​​– 21-26 градусов тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем ​​– 50-55%.

    В регионах страны ожидается преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди и туман. Преобладать будет восточный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 12-17, днем ​​23-28, в горах ночью 5-10, днем ​​15-20 градусов тепла.

    погода Национальная гидрометеорологическая служба осадки переменная облачность
    Sabah bölgələrdə yağış yağacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:10

    Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе

    Происшествия
    13:03

    Госслужба отмечает значительный рост уязвимостей в государственных информационных ресурсах

    ИКТ
    13:00

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:58

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

    Происшествия
    12:50

    Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%

    Финансы
    12:50

    The Korea Post: Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгом

    Внешняя политика
    12:43

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    12:41

    Поступления в бюджет от платных услуг выполнены на 27% ниже прогноза

    Финансы
    12:41

    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 22%

    Финансы
    Лента новостей