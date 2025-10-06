Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки
Экология
- 06 октября, 2025
- 12:43
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, днем северо-западный ветер сменится юго-восточным.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 16-18, днем – 21-26 градусов тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем – 50-55%.
В регионах страны ожидается преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди и туман. Преобладать будет восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 12-17, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.
