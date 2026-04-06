Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 10-12, днем - 14-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидается дождливая погода, в горных районах выпадет снег. В северных и восточных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13, днем - 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.