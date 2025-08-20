О нас

Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 38 градусов тепла

Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 38 градусов тепла 21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
20 августа 2025 г. 12:49
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 38 градусов тепла

21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который во второй половине дня местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 29-34 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 752 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 40-45%.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 33-38, в горах ночью 11-16, днем - 22-27 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Другие новости из категории

В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер
В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер
19 августа 2025 г. 13:24
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
19 августа 2025 г. 12:56
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 36 градусов тепла
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 36 градусов тепла
18 августа 2025 г. 13:13
Максимальная температура морской воды на Абшероне составит 27 градусов
Максимальная температура морской воды на Абшероне составит 27 градусов
17 августа 2025 г. 12:35
Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов
Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов
17 августа 2025 г. 11:44
В Азербайджане местами наблюдались интенсивные дожди и грозы
В Азербайджане местами наблюдались интенсивные дожди и грозы
17 августа 2025 г. 10:09
В воскресенье ожидаются дожди и грозы
В воскресенье ожидаются дожди и грозы
16 августа 2025 г. 13:42
В Товузе произошло землетрясение
В Товузе произошло землетрясение
16 августа 2025 г. 09:40
В субботу в Баку и регионах ожидаются осадки
В субботу в Баку и регионах ожидаются осадки
15 августа 2025 г. 12:54
Завтра в Баку пойдет дождь, в регионах ожидаются ливни
Завтра в Баку пойдет дождь, в регионах ожидаются ливни
14 августа 2025 г. 13:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi