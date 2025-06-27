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Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла

Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
Экология
27 июня 2025 г. 12:47
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 19-22°C, днем ​​26-31°C. Атмосферное давление понизится с 759 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем ​​45-55%.

Завтра в регионах Азербайджана также ожидается погода без осадков, однако в некоторых горных районах днем ​​возможны кратковременные осадки, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Местами усилится восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22°С, днем ​​32-37°С, в горах ночью 8-13°С, днем ​​18-23°С.

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