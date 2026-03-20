Завтра в регионах Азербайджана ожидается 20° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман, юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 6-9°, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах возможны осадки. В горных районах есть вероятность снегопада. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 10-15° тепла.