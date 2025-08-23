Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 38 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 21-24°C, днем ​​29-34°C. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем ​​45-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23°C, днем ​​33-38°C, ночью в горах 11-16°C, днем ​​22-27°C.