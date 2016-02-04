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    Завтра в районах Азербайджана прогнозируется 20 градусов тепла

    На территории страны ожидается безоблачная погода

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и в отдельных частях полуострова прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 14-16 градусов тепла.

    5 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. 

    Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, местами до 20 градусов тепла,  в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорье 5-8 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, местами до 15 градусов тепла. 

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