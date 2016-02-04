Завтра в районах Азербайджана прогнозируется 20 градусов тепла

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и в отдельных частях полуострова прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 14-16 градусов тепла.

5 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, местами до 20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорье 5-8 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, местами до 15 градусов тепла.