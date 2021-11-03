Завтра в Баку ожидается переменная облачность

12:21

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова утро, вероятно, будет дождливым.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха в Баку ночью 11-13°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидается сильный дождь, в некоторых местах интенсивный. В горных районах, вероятно, выпадет снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 10-14°, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-9° тепла.